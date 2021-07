Atleta adamantinense Izabela Rodrigues da Silva compete nesta sexta-feira, nas Olimpíadas do Japão

Esta sexta-feira (dia 30 de junho), segundo dia do atletismo nos Jogos Olímpicos de Tóquio, será marcada de forma especial para Adamantina. Às vésperas de comemorar 26 anos, a adamantinense Izabela Rodrigues da Silva inicia a corrida por uma medalha no lançamento de disco. O aniversário será na segunda-feira (2), dia em que ela poderá disputar a final da prova, no Japão.

Mas, antes de sonhar com o pódio, a lançadora tem pela frente a primeira classificatória. As disputas de qualificação estão divididas em dois grupos: às 21h30 (chamada de Grupo A) e às 22h55 (B) – ambas no horário de Brasília. A lista prévia com a definição das participantes em cada chave não foi atualizada até o momento.

Caso Izabela avance, a busca pelo pódio terá sequência na segunda, às 8h – também de Brasília.

A adamantinense é a atual segunda colocada do ranking brasileiro. Sua melhor marca em 2021 é de 62,18m, alcançada no Equador, no final de maio.