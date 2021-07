ARTIGO: Na PROVÍNCIA DO FAZ DE CONTA de EL BO.DO.QUIO…

“Querer não é poder. Quem pôde, quis antes de poder só depois de poder. Quem quer nunca há-de poder, porque se perde em querer.” (Fernando Pessoa)

Sérgio Barbosa (*)

Pelo andar deste e do outro lado, bem como, alguns DESENCONTROS patrocinados pela TURMA DE ALOPRADOS/AS desta PROVÍNCIA DO FAZ DE CONTA, pode-se afirmar que NADA SERÁ COMO ANTES…

O interessante daqui pra frente é FICAR com os OLHOS bem ABERTOS e os OUVIDOS atentos aos RUIDOS mediados pelas ETERNAS ESQUINAS provincianas para uma aproximação com os OCASOS de um talvez e reticências…

Tudo indica que EL BO.DO.QUIO deve partir para OFENSIVA de um jeito ou de outro, afinal de contas, trata-se de MARCAR PRESENÇA em nome do tal GRUPO que continua se colocando acima do BEM e do MAL nesta PROVÍNCIA…

Porém, cada qual deve saber por onde sair em caso de URGÊNCIA, tendo em vista que o FOGO pode descer de cima ou de baixo, assim, depende sempre do momento em que o CIRCO PROVINCIANO estiver sendo incendiado por isto e mais aquilo…

Depois que apenas na TERCEIRA vez ocorreu de fato o que os PRIMEIROS conquistaram pelo VOTO DEMOCRÁTICO, fica evidente que tudo pode acontecer neste BALAIO GERAL em tempo de PANDEMIA…

Não se pode esquecer-se das MENTES BOVINAS que continuam circulando nos quatro cantos desta PROVÍNCIA DO FAZ DE CONTA, ainda, seguindo o BERRANTE do COISO com suas COISAS…

Quase todas as CARTAS estão em cima da mesa depois do dia 1 DE JULHO, todavia, TODO CUIDADO É POUCO daqueles lados do PODER, ainda mais quando se perde com ESTILO, assim, não deve baixar a GUARDA para esses/as ALOPRADOS/AS PROVINCIANOS/AS…

Além do mais com muito menos, deve-se levar em conta que os/as JOGADORES/AS nem sempre estão dispostos e JOGAR de acordo com as REGRAS e assim por diante…

Também, tem o dito cujo que se coloca como o VIGILANTE PROVINCIANO que está acima de tudo e de todos/as, como sempre, usando da IMAGINAÇÃO sem limites para DEFENDER seus interesses em nome das TROCAS NADA SIMBÓLICAS…

Pelo menos, pode-se esperar que o LEGISLATIVO PROVINCIANO cumpra com o DEVER de FISCALIZAR todas as ações atreladas ao PODER PÚBLICO, haja vista que TODO CUIDADO É POUCO…

Como diz aquele dito popular, NADA É PARA SEMPRE, todavia, quem está no PODER acredita que o mesmo será ETERNO, tal qual aquela VISÃO de acreditar que só existe um SALVADOR acima de todos/as…

Mas, nada melhor do que o TEMPO para mostrar que um dia a CASA PODE CAIR com tudo que estiver no LOCAL, portanto, daqui pra frente a melhor alternativa é continuar SEMPRE ALERTA frente ao SENSO COMUM que predomina nesta PROVÍNCIA DO FAZ DE CONTA…

QUEM SOBREVIVER VAI SABER…

__________________________________

(*) jornalista diplomado, professor da UNIFAI e assessor-executivo da ASSPEM-Assessoria Pública e Empresarial.

E-MAIL; [email protected]