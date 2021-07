Secretaria de Saúde de Adamantina disponibiliza atendimento especializado a hipertensos e diabéticos

A Prefeitura de Adamantina, por meio da Secretaria de Saúde, deu início ao atendimento individualizado de dois mil munícipes que possuem diagnóstico de hipertensão e/ou diabetes.

Para a execução da ação, o município recebeu o montante de R$ 700 mil de emenda parlamentar.

A medida objetiva disponibilizar atendimento médico especializado por meio de acompanhamento com equipe multidisciplinar e avaliação com médicos na Especialidade de Cardiologia e Endocrinologia.

Os pacientes selecionados para essa ação, são aqueles que já integram as listas dos agentes comunitários de saúde (ACS).

Neste primeiro momento, a equipe multidisciplinar realiza contato telefônico com prévio agendamento procedendo com a coleta de exames laboratoriais nas residências, e posteriormente esse paciente já recebe a data do agendamento para avaliação com uma profissional da área da nutrição, onde disponibilizará uma dieta própria, que atenda às necessidades físicas de cada paciente.

Após, será realizado exames de Eletrocardiograma e encaminhamento dos pacientes para consulta com os médicos especialistas para que os pacientes recebam o acompanhamento e a continuidade do cuidado adequado para sua patologia.