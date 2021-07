Reitoria da UniFAI decide pela retomada presencial de aulas teóricas de cursos integrais

Outras 12 graduações deverão retomar as atividades teórico-práticas

A reitoria do Centro Universitário de Adamantina (UniFAI) definiu, conforme orientação do Comitê Covid e em atendimento ao Decreto Estadual nº 65.849/21, pela retomada presencial das aulas teóricas dos cursos integrais de Medicina, Medicina Veterinária e Odontologia a partir de 2 de agosto, início do segundo semestre letivo de 2021. As atividades práticas e de estágios desses cursos já haviam sido retomadas anteriormente.

De acordo com a Portaria nº 108/2021, a reitoria também retoma presencialmente as atividades teórico-práticas (laboratoriais) das graduações de Agronomia, Biomedicina, Ciências Biológicas, Educação Física, Enfermagem, Engenharia Ambiental, Engenharia Civil, Farmácia, Fisioterapia, Nutrição, Psicologia e Tecnologia em Estética e Cosmética.

As aulas teóricas seguem em formato remoto, via Google Classroom. Os demais cursos permanecerão com as aulas teóricas on-line até o final do ano letivo.

“Docentes e alunos que porventura devam permanecer em isolamento pela pandemia devem entregar atestado médico às coordenações de curso. Os casos especiais serão resolvidos individualmente pela reitoria junto ao Comitê Covid da UniFAI”, finaliza o documento.