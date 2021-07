Prefeitura de Adamantina e IAMA realizam encontro para tratar da reforma da barraca no Poliesportivo

Na manhã de hoje (29), o prefeito Márcio Cardim, o vereador Helio José dos Santos, o secretário de planejamento, João Vitor Marega, o secretário de agricultura, abastecimento e meio ambiente, Thiago Benetão e o diretor de engenharia e projetos arquitetônicos, Rodrigo Gumiero estiveram no recinto poliesportivo com o presidente do Instituto de Assistência ao Menor de Adamantina (IAMA), Dorival Manfrinato.

Na oportunidade, eles discutiram as adequações que precisam ser realizadas nas barracas que existem no Poliesportivo e que foram danificadas após a cidade ser atingida por fortes chuvas.

O departamento de engenharia já produziu o projeto. O objetivo do encontro foi começar o planejamento para que tudo esteja pronto quando os eventos puderem ser retomados.

Na foto, o prefeito Márcio Cardim, o vereador Hélio José dos Santos, o secretário de planejamento, João Vitor Marega, o secretário de agricultura, abastecimento e meio ambiente, Thiago Benetão e o diretor de engenharia e projetos arquitetônicos, Rodrigo Gumiero durante visita no recinto poliesportivo com o presidente do Instituto de Assistência ao Menor de Adamantina (IAMA), Dorival MAnfrinato.