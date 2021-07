Motorista fica ferido após carreta carregada com vidro tombar na SP-294

No final da tarde desta quinta-feira o condutor de uma carreta, placa de Campo Grande – MS, trafegava pela Rodovia Comandante João Ribeiro de Barros, de Quintana para Tupã, quando ao passar pelo trevo principal de Herculândia perdeu o controle da direção do veículo vindo a tombar.



A carga de vidros ficou destruída, já o motorista foi socorrido pela Unidade de Suporte Avançado da Concessionária Eixo para Santa Casa de Tupã, com ferimentos leves, conforme apurado no local.

Equipes de sinalização da EIXO estiveram no local orientando o trânsito. A Polícia Militar Rodoviária esteve no local para registro do boletim de ocorrência.