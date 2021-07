Empresas solicitam prorrogação de prazo para implantação na área atrás do Poliesportivo

De acordo com informações da Secretaria Municipal de Planejamento, as empresas Crialt Comércio e Representações de Insumos Agrícolas Ltda. e o Pro Temper Vidros Eireli, vencedoras da concessão dos dois lotes industriais localizados atrás do Recinto Poliesportivo ‘Sebastião Pires da Silva’, solicitaram a prorrogação do prazo para implantação dos prédios no referido local.

A iniciativa foi tomada por razão da pandemia da Covid-19, que atingiu todos os setores da economia.

“As beneficiadas teriam o prazo de até dois anos para iniciar as construções. Mas foi solicitado um prolongamento deste tempo. Então agora elas foram notificadas a informarem qual o cronograma que adotarão frente a esta questão”, disse o secretário João Vitor Marega.

Os contratos entre as empresas e a Prefeitura foram assinados em 2020. Os dois lotes possuem 8.448,37 e 8.448,38 metros, além de serem dotados de ampla visibilidade, uma vez que fica praticamente na margem da Rodovia Comandante João Ribeiro de Barros (SP-294) e próxima ao trevo principal da Cidade Joia.

A concessão foi feita com base na Lei Complementar nº 337/ 2019, cujo Projeto foi aprovado pela Câmara Municipal.