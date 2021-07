Copa do Brasil: Santos desencanta na etapa final e vence Juazeirense

O Santos abriu boa vantagem sobre a Juazeirense-BA pelas oitavas de final da Copa do Brasil. Nesta quarta-feira (28), o Peixe desencantou no segundo tempo para superar o Cancão de Fogo por 4 a 0 na Vila Belmiro, em Santos (SP), na partida de ida do confronto.

O jogo de volta será na quinta-feira da próxima semana (5), às 19h15 (horário de Brasília), no estádio Adauto Moraes, em Juazeiro (BA). O Alvinegro avança mesmo se perder por três gols de diferença. Os baianos precisam ganhar por cinco ou mais gols para se classificarem às quartas de final no tempo normal. Se o placar agregado terminar empatado, a decisão da vaga será nos pênaltis.

Os números evidenciam o domínio santista no primeiro tempo. Foram onze chutes, mais que o dobro da Juazeirense, além de 80% de posse de bola e seis escanteios. Superioridade, porém, que não se transformou em gols. Parte pela falta de pontaria dos anfitriões, parte pelas defesas do goleiro Rodrigo Calaça. A chance mais clara, porém, foi dos baianos. Aos nove minutos, Júnior Timbó aproveitou um passe errado do lateral Madson. O meia chutou na saída do goleiro João Paulo, para fora.

A pressão se manteve na etapa final, com o Peixe apostando no jogo aéreo. Estratégia evidenciada com a entrada do centroavante Bruno Marques, de 1,94 m, no lugar do meia Gabriel Pirani. A insistência teve êxito aos 26 minutos. O meia Jean Mota levantou na área pela esquerda, da intermediária, e Madson conclui de cabeça, no contrapé de Calaça, abrindo o placar na Vila Belmiro.