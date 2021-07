Adamantina recebe visita de comitiva de Presidente Venceslau para conhecer projetos na área da saúde

O prefeito Márcio Cardim e o secretário de saúde, Gustavo Taniguchi Rufino, receberam a prefeita de Presidente Venceslau, Bárbara Vilches e a equipe. Eles vieram conhecer o CIS e os projetos que são desenvolvidos na unidade de saúde.

A comitiva também conheceu o Projeto Novo Respirar que está em funcionamento na cidade desde o mês de abril.

O secretário de saúde comenta que foi apresentada a equipe toda a estrutura de saúde do município. “Destaco a importância da troca de vivências onde sempre há possibilidades de qualificar e melhorar a gestão do município”, afirma.

A prefeita Bárbara Vilches afirma que veio a Adamantina para conhecer o trabalho efetivo que vem sendo desenvolvido na cidade. “Eu como município e como gestora vim me inspirar nas boas ações e no trabalho efeito que vem sendo realizado no município e se tornando uma referência para a região”, diz.

Já o prefeito Márcio Cardim destacou como muito importante a visita, pois evidencia que as cidades da região tem visto como positivas as ações em desenvolvimento na cidade.

“Além do CIS, a Santa Casa de Adamantina também foi visitada pela comitiva de Presidente Venceslau. Eles ficaram impressionados com tudo o que tem sido feito e como Adamantina tem caminhado para ser um polo regional de saúde”, finaliza.