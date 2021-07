Comitiva de Adamantina conhece museu e centro cultural na cidade de Bastos

Com o objetivo de conhecer o museu e o centro cultural que existe na cidade de Bastos, uma comitiva formada pela vice-prefeita Dinha Gil, pelo presidente da Câmara Paulo Cervelheira, a vereadora Noriko Saito e o diretor da Acrea Noboru Namba, além de representantes da Secretaria de Cultura e Turismo, Sérgio Vanderlei, João Passarinho, Marcos Rodolfo e Clóvis Donizete, foram recebidos pelo prefeito de Bastos, Manoel Rosa e assessores.

Na oportunidade da visita, os membros da comitiva adamantinense puderam ouvir as experiências e os relatos sobre a criação e a formação do museu bem como do centro cultural que existe na cidade.

Para o secretário de Cultura e Turismo de Adamantina, a visita foi oportuna, pois trouxe conhecimentos e subsídios para a formação do museu de Adamantina.

“Fomos muito bem recebidos e além de conhecer de perto um dos principais museus da região, estreitamos relacionamento para a discussão da cultura e do turismo em nível regional”, afirma.

Relembre

Em fevereiro, a Prefeitura de Adamantina, por meio da Secretaria de Cultura e Turismo, anunciou que a Associação de Cultura e Recreação de Adamantina (ACREA) passou o imóvel onde foi a sede da Igreja Budista de Adamantina para o município. No local, funcionará o Museu Histórico.

O prédio, em desuso, está localizado na Alameda Ity Endo, 70, Vila Endo, próximo ao Parque dos Pioneiros.

As tratativas começaram no início de janeiro com o secretário de cultura e turismo de Adamantina, Sérgio Vanderlei, e a vereadora e presidente da ACREA, Noriko Saito.

Antiga reivindicação da comunidade de Adamantina, principalmente dos pioneiros, um museu se faz necessário para a preservação da história do município. Na sede da Biblioteca Pública encontram-se inúmeros documentos, fotos, móveis, peças históricas, guardadas em caixas e sem acesso ao público.