Com a presença do presidente do Crea-SP, Aeaanap entrega mais de uma tonelada de alimentos a Santa Casa

Engenheiro Vinicius Marchese também lançou a semana de força-tarefa de fiscalização em Adamantina

O engenheiro e presidente do Crea-SP (Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de São Paulo), Vinicius Marchese participou da cerimônia de entrega dos produtos arrecadados durante a campanha ‘Construir com Solidariedade’.

A arrecadação ficou por conta da Aeaanap (Associação dos Engenheiros, Arquitetos e Agrônomos da Nova Alta Paulista). A entrega foi na terça-feira (27).

A Santa Casa de Misericórdia de Adamantina recebeu mais de uma tonelada de alimentos – arroz e feijão. Também foram entregues centenas de fraldas geriátricas e lenços umedecidos para o Lar dos Velhos.

Durante o encontro – na sede da Associação, Vinicius Marchese enfatizou que a Aeaanap participa ativamente da construção de uma sociedade mais humana, justa e igualitária, sempre aliada aos princípios do Crea-SP.

De acordo com o presidente da Aeaanap, o engenheiro agrônomo André Luiz Borrasca, para a construção de um mundo melhor, sempre foi essencial à participação de todos. E neste momento da covid-19, segundo ele, mais do que nunca é necessário cada um fazer a sua parte para edificar uma comunidade que consiga se reerguer, mesmo com as consequências da pandemia.

“Vamos construir uma comunidade melhor com a nossa solidariedade. Nossa campanha foi um sucesso. Agradecemos a todos que de uma forma colaboraram”, enfatiza Borrasca.

FORÇA-TAREFA

O Crea-SP iniciou no dia 26 uma força-tarefa de fiscalização em Adamantina, Dracena, Osvaldo Cruz e Tupã. A ação teve como objetivo garantir a presença de profissionais habilitados à frente das atividades abrangidas pelo Conselho, sempre em caráter de orientação e prevenção.

Entre os dias 26 e 30 de julho, foram fiscalizados serviços e obras de Engenharia, Agronomia e Geociências em usinas do setor sucroenergético, agroindústria, frigoríficos e empresas sem registro no Crea-SP.