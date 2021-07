Bombeiros que salvaram bebê engasgada em Adamantina reencontram a família

Na manhã de hoje (28), a equipe de prontidão de serviço que atuou na ocorrência de desobstrução de vias áreas da pequena Maria Luiza Barbosa da Costa de 8 meses retornou à residência com o objetivo de ver a criança.

Todos eles ficaram muito emocionados ao notar que a menina está bem e saudável. O cabo PM Costabile e o soldado PM Roberto foram os primeiros a receber a criança no pelotão na noite do último sábado (24).

“Eu e a equipe fizemos todas as massagens, mas ela só voltou a respirar a caminho do Pronto-Socorro. Hoje é um dia de muita alegria em ver que ela está bem”, afirma.

Para o soldado PM Roberto, a situação vivida foi muito gratificante. “Todos os protocolos usados no atendimento deram certo. Como bombeiro é a primeira vez que passo por uma situação como essa, já atendi outros casos, mas é sempre uma experiência nova. Que bom que tivemos um final feliz!”, comemora.

Iara conta que o objetivo dela e da sogra era ir até a Santa Casa em busca de auxílio, porém ao passar pelo Corpo de Bombeiros, a sogra orientou que ela descesse e pedisse ajuda aos profissionais.

“A minha filha já estava bem abatida e não conseguia respirar. Chamei os bombeiros, eles fizeram os primeiros socorros. Agradeço muito a eles, porque eles salvaram a minha nenê”, conta.

Além do cabo Costabile e do soldado Roberto, participaram da ocorrência ainda 1° Sargento PM Furtado – Comandante da Prontidão que estava de serviço, Cabo PM Marcelo, soldado PM Ajonas e soldado PM Reinaldo.

Após a ocorrência, o comandante do 14º Batalhão do Corpo de Bombeiros de Adamantina indicou que os profissionais recebam medalha pela atuação no caso.

Relembre

No último sábado (24), Iara Aparecida Barbosa procurou ajuda no pelotão do Corpo de Bombeiros de Adamantina, porque sua filha estava engasgada.

Os bombeiros que estavam de prontidão procederam com todos os protocolos e desengasgaram a criança ainda na viatura. Logo em seguida, a encaminharam para a Santa Casa e horas depois ela recebeu alta.