Base da Polícia Rodoviária de Adamantina é comandada pela primeira vez por uma mulher

A Tenente PM Janaína Araújo de Oliveira passou à comandar os trabalhos na Base Operacional da Polícia Militar Rodoviária de Adamantina que atua de Parapuã à Panorama.

A oficial é a única mulher no efetivo da Polícia Rodoviária na região e também a primeira a comandar a Base do Policiamento Rodoviário de Adamantina, cargo este assumido na quinta-feira passada (22).

Ela traz uma vasta bagagem de conhecimento, uma vez que já trabalhou no 5º Batalhão de Polícia Rodoviária com sede em Sorocaba no segmento de Comando de Força Patrulha (CFP) e também no comando dos pelotões de Itu e Botucatu.

Em Botucatu, sua última função foi a de chefe da Seção de Polícia Judiciária Militar e Disciplina (SPJMD).

Entre os principais desafios assumidos pela Tenente Janaína, estarão os estudos de pontos de maior ocorrência de acidentes nas rodovias da região e o direcionamento de equipes policiais com o intuito de zelar e promover a preservação da vida, além de atuar em conjunto com a concessionária que recentemente assumiu as rodovias da região e escolas na promoção de ações educativas com temas ligados ao trânsito.