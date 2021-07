“Projeto Avenidas Responsáveis” moderniza o sistema viário das principais avenidas de Adamantina

Etapa em execução traz novo dimensionamento para trecho da Avenida Antônio Tiveron

A Prefeitura de Adamantina, por meio da Secretaria de Planejamento e do Departamento Municipal de Trânsito (DEMTRAN), desenvolveu o “Projeto Avenidas Responsáveis”. A Secretaria de Obras e a Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente (SAAMA) integram as ações.

O objetivo do projeto é modernizar o sistema viário das principais avenidas da cidade por meio da implementação de sinalização, equipamentos de controle de tráfego e alteração do fluxo de veículos e, ainda, realizar campanhas educativas. A iniciativa visa garantir a segurança de todos os usuários das vias.

Etapa em execução

A mobilidade e a segurança serão melhoradas na Avenida Antônio Tiveron por meio de um novo dimensionamento da vida, implantação de canteiro central com flores e iluminação e, ainda, nova faixa para conversão livre à direita, no sentido centro, acessibilidade e o trânsito de pedestres.

As melhorias no trânsito objetivam ainda facilitar o acesso ao memorial que será construído.

A área de cinco mil metros, hoje utilizada como acesso dos bairros ao centro pelos pedestres, será padronizada com calçamento acessível, receberá árvores, bancos e espaço de homenagem, tanto às vítimas da pandemia do COVID-19 como para os profissionais de saúde que trabalharam durante a pandemia.

Com essas modificações, os pedestres terão um caminho acessível e mais uma área de lazer para os munícipes.

Locais que serão modernizados conforme cronograma

A Avenida Cristóvão Goulart Marmo também integra o “Projeto Avenidas Responsáveis”. Nela, o objetivo é modernizar o local por meio da implantação de nova sinalização e estrutura de estacionamento para que os usuários da via tenham mais segurança.

Está previsto ainda que o sistema viário passe por uma melhor estruturação, visto as melhorias das áreas de lazer do local, pois Adamantina é Município de Interesse Turístico.

Integrando o Programa Respeito à Vida, serão promovidas adequações nas rotatórias da Avenida Moyses Justino da Silva, acesso à Estância Dorigo e Acesso ao Jardim Bela Vista. Essa ação também está voltada a segurança no local por meio do emprego de nova sinalização.

Em paralelo ao projeto, os canteiros centrais serão estendidos juntamente com a execução da ciclovia, faixa que atenderá ciclistas e pedestres, garantindo acessibilidade e segurança aos usuários da via.

Na Deputado Cunha Bueno também serão executados canteiros, padronizando toda a extensão da via.

A Avenida Rio Branco, trecho do cruzamento com a Rua Tetsushi Haga receberá a instalação de um semáforo para melhor ordenamento do fluxo no local. A temporização seguirá os moldes de “tempos inteligentes” conforme a programação do Semáforo do Parque dos Pioneiros. O equipamento está em fase de licitação.

Avenidas onde o projeto já foi desenvolvido

Após a prestação de contas e do repasse referente à execução do Convênio Respeito à Vida, teve início a execução da Etapa 2 que contempla a implantação de sinalização semafórica na Avenida Adhemar de Barros/ Avenida da Saudade no cruzamento com a Alameda Padre Nóbrega e melhorias nas rotatórias da Estância Dorigo e Jardim Bela Vista.

O projeto conta com a instalação do semáforo, implantação de canteiro central divisor de fluxo, melhorias e adequações da rotatória, acessibilidade, nova sinalização e delimitação de fluxo de veículos. O semáforo entrou em operação na última semana.

A Avenida Rio Branco, esquina com a Rua Sirlene Rodrigues de Castro, também foi contemplada com o projeto, por meio da execução da lombofaixa, instalação de prismas delimitando o fluxo, nova sinalização com ordenamento do tráfego e acessibilidade do local.

A continuação da Avenida Capitão José Antônio de Oliveira, principal acesso da região central da cidade à Rua Santos Dumont.

O projeto de intervenção na Avenida Deputado Cunha Bueno contemplou nova sinalização, execução de redutor de velocidade, implantação de canteiros centrais, geração de novas vagas de estacionamento para carros e motos, adequação da acessibilidade, criação de vagas especiais de estacionamento.

Convênio Respeito à Vida

Adamantina foi contemplada em 2018 com recursos do programa Respeito à Vida. O recurso repassado ao município foi de cerca de 500 mil reais e recursos em contrapartida.

Na primeira etapa, foi efetuada a troca dos semáforos da Avenida Rio Branco, nos cruzamentos com a Avenida Santo Antônio e com a Rua Joaquim Nabuco. Aquisição de veículo de fiscalização e a realização de campanha de educação para o trânsito.

A segunda etapa contemplou a implantação de semáforo na Avenida Adhemar de Barros/Avenida da Saudade com a Alameda Padre Nóbrega que entrou em operação na última semana e mais as adequações e melhorias das rotatórias da Estância Dorigo e do Jardim Bela Vista – Avenida Moysés Justino da Silva que serão executadas.