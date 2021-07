Pente-fino do INSS: mais de 900 mil segurados terão os benefícios revisados

Outra orientação do INSS é anotar a data e o horário agendado para a perícia e não faltar neste dia. Caso a pessoa não possa ir ao INSS na data agendada, ela deve reagendar a perícia pelo telefone 135.

“Caso o INSS comunique a necessidade de perícia e a pessoa não apareça no prazo, eles podem suspender o pagamento. Neste caso, a pessoa comparece e eles agendam a perícia para regularizar o pagamento”, orienta Adriane.

Por e-mail

A convocação será feita por carta simples enviada via Correios para o endereço do segurado cadastrado no sistema do INSS. O instituto ainda poderá contar com a ajuda da rede bancária pagadora de benefícios para notificar os segurados por meio de mensagens exibidas nos terminais de autoatendimento. Ainda poderá haver convocação por meio eletrônico ou a partir da publicação de edital no Diário Oficial da União.

Após receber a notificação, o segurado terá 30 dias para agendar a perícia médica de revisão no portal ou no aplicativo Meu INSS, acessando “Agende sua perícia médica”. Outra opção será ligar para a Central 135. Quem não fizer esse agendamento terá o benefício suspenso.

Bônus por atendimento

Os exames médicos deverão ser feitos em horários extraordinários, fora da agenda regular da perícia médica, de forma a não prejudicar os outros atendimentos já agendados. Na prática, segundo o INSS, cada perito poderá realizar quatro avaliações a mais por dia. O valor de bônus por cada atendimento extra será de R$ 61,72, informou a Secretaria de Previdência e Trabalho.

De acordo com o governo, das 724 agências da Previdência Social que oferecem perícia médica hoje, 619 estão funcionando, com a presença de 2.549 peritos. Atualmente, o tempo médio entre a data de agendamento e o dia de realização do exame é de 39 dias.