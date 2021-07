Morre em Marília o ex-deputado constituinte Doreto Campanari aos 91 anos

Marília perdeu nesta segunda-feira o oftalmologista Osvaldo Doreto Campanari, 91, ex-deputado federal, uma das principais lideranças políticas da cidade e região nas décadas de 70 e 80 e uma referência na luta contra a ditadura em toda a região.

Doreto estava internado na Santa Casa de Marília com diagnóstico de Covid. Nasceu em Marília, formou-se em medicina pela Universidade Federal do Paraná e retornou a Marília para uma longa carreira como oftalmologista, que envolveu atendimento também na região da Nova Alta Paulista, quebrar barreiras em situações como cirurgias de catarata em mutirões e muitas outras formas de serviços a pacientes.



De modo paralelo a esse desenvolvimento profissional, iniciou uma carreira política com histórico de seriedade, vários mandatos e grandes enfrentamentos nacionais.

Lutou contra a Ditadura Militar em uma época que pouco se falava disso na região. Viajou em pequenos carros com grandes líderes, como o ex-governador de São Paulo Mário Covas, já falecido, e outros nomes que fizeram história no PMDB. Com a redemocratização do país, ampliou sua atuação em toda a região, até conseguir os mandatos no Congresso.

Doreto foi vereador, deputado estadual, deputado federal e em 1986 foi eleito para deputado federal constituinte. Atuou em diferentes comissões, mas especialmente na de combate a questões de preconceito e inclusão.

Casado com dona Ester, pai de cinco filhos, o oftalmologista enfrentou em 2019 um período de internação e acompanhamento depois de ter sofrido um AVC, além de outros problemas de saúde que tiraram dele a mobilidade e mesmo a capacidade de se comunicar com os amigos e admiradores que ainda frequentavam sua casa.