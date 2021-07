Mesmo com atrasos, SP mantém promessa de vacinar adultos até 20 de agosto

Mesmo após a vacinação contra a covid ser suspensa em ao menos dez capitais do Brasil por falta de doses, o estado de São Paulo prevê manter o cronograma e vacinar todos os adultos com mais de 18 anos até o dia 20 de agosto.

Segundo a Secretaria da Saúde, o problema de abastecimento não afetou o estado de São Paulo, e o cronograma prometido pelo governador João Doria (PSDB) permanece factível.

“A gente realmente consegue afirmar que o estado de São Paulo não foi afetado”, afirmou a assessoria de imprensa da pasta ao UOL, sem informar o atual estoque de doses do estado.

O calendário de vacinação previsto no estado de São Paulo:

De 30 a 34 anos: desde 19 de julho a 4 de agosto

De 25 a 29 anos: de 5 a 12 de agosto

Maiores de 18 anos: até 20 de agosto

Os adolescentes entre 12 e 17 anos com comorbidades devem ser vacinados entre 23 de agosto e 5 de setembro. A partir de 6 de setembro, está prevista a imunização de adolescentes de 12 a 17 anos.

O estado de São Paulo vacinou 75% da população adulta com a primeira dose e 20% com as duas doses ou dose única. Os dados são do portal Vacina Já, atualizado às 20h de ontem. Até o momento, o estado aplicou 34,8 milhões de doses de vacina contra a covid.

Como está o calendário na cidade de São Paulo:

9 anos: 27 e 28 de julho (hoje e amanhã)

28 anos: 29 e 30 de julho(quinta e sexta)

Repescagem 28 e 29 anos: 31 de julho (sábado)