Homem é multado em R$ 3.500,00 por manter aves em cativeiro

Hoje (26) uma equipe da Polícia Militar Ambiental foi até uma residência em Adamantina atender uma denúncia de manutenção de aves da fauna silvestre em cativeiro.

No local a equipe fez contato com o morador (um homem de 32 anos) e durante vistoria constatou sete aves da fauna silvestre das seguintes espécies: dois bicos-de-veludo, quatro sanhaços e um sanhaço-coqueiro todos em cativeiro.



Como o envolvido não tinha autorização para manter os pássaros em cativeiro foi elaborado em seu desfavor um Auto de Infração Ambiental no valor de R$ 3.500,00.

As aves por estarem saudáveis e sem ferimentos foram soltas em seu habitat natural, no Parque Estadual do Rio do Peixe em Ouro Verde.