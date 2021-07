Covid: 38 milhões de brasileiros completam vacinação, 17,96% da população

O Brasil atingiu hoje a marca de 38 milhões de pessoas que completaram a vacinação contra a covid-19. Até o momento, 38.026.271 habitantes receberam a segunda dose ou a dose única da Janssen, o correspondente a 17,96% da população do país. O levantamento é do consórcio de veículos de imprensa, do qual o UOL faz parte, com base nos dados fornecidos pelas secretarias estaduais de saúde.

Com relação aos imunizantes que necessitam de duas doses, a primeira delas foi aplicada em 852.004 brasileiros nas últimas 24 horas. Nesta fase inicial, o total de vacinados chegou a 96.332.312, o que representa 45,49% da população do país. Entre ontem e hoje, a segunda dose foi aplicada em 442.054 pessoas. Neste mesmo período, 35.126 brasileiros receberam a dose única da Janssen.

O Brasil conta com quatro tipos de vacina contra a covid-19 à disposição. Os laboratórios responsáveis pela produção da CoronaVac, Oxford/AstraZeneca e Pfizer/BioNTech recomendam a aplicação de duas doses. Já a fabricante da Janssen indica a necessidade de apenas uma dose de seu imunizante.

Proporcionalmente, o estado de São Paulo permanece à frente entre aqueles que mais aplicaram a primeira dose: 54,93% de sua população.

Mato Grosso do Sul continua em primeiro lugar entre os estados que, em termos percentuais, possuem a maior parcela da população com vacinação completa —isto é, receberam a segunda dose ou a dose única: 31,48% de seus habitantes.