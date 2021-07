Comissão define organização da visita do presidente Bolsonaro à Presidente Prudente

Em razão da visita oficial do presidente Jair Bolsonaro a Presidente Prudente, marcada para este sábado (31), uma comissão de secretários municipais se reuniu nesta terça-feira (26) com demais envolvidos na agenda presidencial para tratar da organização geral. Ele virá à cidade para formalizar o credenciamento do Hospital Regional do Câncer junto ao Sistema Único de Saúde (SUS), anunciado após encontro do prefeito Ed Thomas e o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, no último dia 16 de junho.

De acordo com o cronograma informado pela assessoria do presidente da República, a previsão é de que Bolsonaro chegue ao aeroporto prudentino por volta das 9h. Já às 10h, o presidente cumprirá agenda oficial no Hospital do Câncer, em evento do qual deverão estar presentes os prefeitos das cidades ligadas à Unipontal (União dos Municípios do Pontal do Paranapanema) e demais autoridades da região. O acesso à cerimônia será limitado e controlado pela comitiva presidencial, com acesso liberado apenas para pessoas previamente credenciadas.

Após o compromisso oficial, Bolsonaro e equipe devem se deslocar para o Recinto de Exposições “Jacob Tosello”, em encontro promovido por entidades ruralistas.

CREDENCIAMENTO AO SUS

O credenciamento do Hospital do Câncer (HC) de Presidente Prudente junto ao Sistema Único de Saúde (SUS) ocorreu após encontro do prefeito Ed Thomas com o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, ocorrido em Brasília no dia 16 de junho. Um dia depois, o compromisso assumido pelo titular da pasta de Saúde foi oficializado por meio de portaria.

Com o credenciamento, o HC ampliará o número de pacientes acolhidos na unidade, além de assisti-los em sua plenitude. Atualmente, muitos precisam se deslocar por centenas de quilômetros para tratar a doença.