Adamantina recebe recursos do estado para pagamento do Benefício Eventual

A Prefeitura de Adamantina receberá o montante de R$15.179,29 da Secretaria de Desenvolvimento Social do estado.

O recurso será destinado a pessoas que estão em situação de vulnerabilidade temporária de acordo com a lei municipal nº3.745 de 22 de fevereiro de 2017.

Adamantina será beneficiada com o repasse, pois o município está dentro dos critérios de elegibilidade para recebimento dos recursos financeiros para benefícios eventuais, através do cofinanciamento do Fundo Estadual de Assistência Social.

O benefício eventual é um valor destinado a pessoas em virtude de nascimento, morte de membro familiar e de vulnerabilidade temporária.

Além do recurso para pagamento do Benefício Eventual, o Fundo Social de São Paulo (FUSSP) destinou ao Fundo Social de Solidariedade de Adamantina 289 cestas básicas que serão destinadas às famílias que estão em situação de insegurança alimentar.