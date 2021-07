UniFAI realiza Semana Acadêmica de Ciências Agrárias de 25 a 27 de agosto

A fim de expandir e aprofundar o conhecimento dos estudantes diante da realidade do mercado de trabalho, a coordenação do curso de Agronomia do Centro Universitário de Adamantina (UniFAI) irá promover a Semana Acadêmica de Ciências Agrárias de 25 a 27 de agosto pelo Google Meet.

Com início às 19h30, as palestras remotas terão como tema central o “Manejo de Pragas e Sustentabilidade da Produção Agrícola”. O evento é direcionado aos acadêmicos dos cursos de graduação e pós-graduação de Agronomia e Engenharia Ambiental e profissionais das áreas correlatas.

“As palestras agregam conhecimentos relacionados às áreas de atuação do profissional e complementam a formação dada em sala de aula”, completa a coordenadora do curso de Agronomia, Prof.ª Ma. Josiane Lourencetti.

Para participar do evento, a pessoa interessada deve acessar o link: https://meet.google.com/sax-sawx-zbk. O certificado pode ser obtido por meio da participação e cadastro de presença em todos os dias da Semana Acadêmica.

A programação completa está disponível em http://www.fai.com.br/eventos/semanadeagrarias/.

Mais informações pelo e-mail [email protected] e na secretaria do curso pelo telefone (18) 3502 – 5302.