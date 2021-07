‘AVENIDAS RESPONSÁVEIS’: Projeto promete modernizar as principais vias da cidade

As principais vias arteriais de Adamantina devem receber melhorias que prometem modernizar o visual e organizar o trânsito, tanto de veículo como de pedestres e também de portadores de necessidades especiais. Esta é a proposta do novo projeto em elaboração pela Prefeitura de Adamantina por meio da Secretaria Municipal de Planejamento.

O ‘Avenidas Responsáveis’ será formado por um conjunto de inovações estruturais e de sinalização a serem implantadas em pontos estratégicos.

O secretário municipal de planejamento João Vitor Marega revelou ao Folha Regional que é um projeto inovador no município. “Seria uma espécie de revitalização das principais avenidas da nossa cidade, com o intuito de torná-las mais atrativas, receptivas e trafegáveis para todos os usuários”.

Marega citou como exemplo a Avenida Marechal Castelo Branco (via de acesso), que hoje é um ‘mar de pedras e estabelecimentos’ apenas, sem qualquer arborização, embelezamento na infraestrutura. Mas a projeção é levar as melhorias também para outras artérias, como as avenidas Rio Branco, Capitão José Antônio de Oliveira, Ademar de Barros e outras.

As melhorias seriam parecidas com o que foi executado na Avenida da Saudade, defronte do Parque dos Pioneiros, onde foi construído canteiro divisor de fluxo e implantado paisagismo com o plantio de mudas e flores. E Marega também disse à TV Folha Regional que existe intenção de prolongar essas intervenções até próximo do Cemitério Municipal.

Para a execução do projeto, que está em fase de finalização e viabilidade, haverá a parceria da Secretaria de Obras e da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente.