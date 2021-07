Prof. Dr. Alexandre Teixeira e Prof. Dr. Wendel Soares participam de reunião com o prefeito Márcio Cardim

O reitor do Centro Universitário de Adamantina (UniFAI), Prof. Dr. Alexandre Teixeira de Souza, e o vice-reitor da Instituição, Prof. Dr. Wendel Cleber Soares, participaram na manhã desta segunda-feira, 26, de uma reunião com o prefeito de Adamantina, Márcio Cardim (DEM), no gabinete do chefe do Executivo municipal.

Participaram do encontro, ainda, a vice-prefeita Maria de Lourdes Santos Gil (DEM), o secretário de Finanças do Município João Lopes de Oliveira, a chefe de Gabinete Luciana Pereira e o procurador-chefe da Procuradoria Jurídica da UniFAI José Gustavo Lazaretti.

O objetivo do encontro foi apresentar aos reitores as ações executadas na parceria entre a Prefeitura e a UniFAI, no qual o prefeito ratificou a importância da parceria entre a Autarquia e a Prefeitura. Também foi apresentado o andamento das tratativas para viabilização do projeto de integralização e regionalização da saúde.

O prefeito desejou sucesso à nova administração da UniFAI e disse que a Prefeitura está à disposição para auxiliar e alavancar os projetos da Instituição.

Os novos reitores falaram sobre suas proposituras e enfatizaram a importância da parceria e do diálogo nas resoluções e demandas.





Na oportunidade foi assinado o Termo de Posse dos novos reitores que, excepcionalmente em virtude das restrições da pandemia, não foi possível realizar a cerimônia de posse oficial.