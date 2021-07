Licitação para contratar nova administradora do vale-alimentação dos servidores municipais será dia 29

Está aberto desde o último dia 15 de julho o processo licitatório para a contratação de nova empresa especializada no fornecimento e administração dos cartões do vale-alimentação disponibilizado mensalmente pela Prefeitura de Adamantina aos funcionários públicos municipais.

O certame segue o modelo de Pregão Presencial e a sessão está marcada para a próxima quinta-feira (29 de julho).

A abertura da licitação foi informada pela Prefeitura por meio da Secretaria de Administração. “A medida foi tomada, após não existir interesse na renovação do contrato entre as partes”, justificou.

Atualmente, quase 1.200 funcionários municipais têm direito e recebem R$ 368,00/mês referentes ao vale-alimentação. O que equivale a R$ 16,00/dia.

A definição da nova prestadora do serviço deve ocorrer o quanto antes, uma vez que o próximo pagamento do benefício aos servidores será logo no início de agosto.