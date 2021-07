Bela Fit Brasil: concurso de beleza vai reunir mulheres apaixonadas por academia

As mulheres apaixonadas por academia estão convocadas para o projeto de beleza ‘Bela Fit Brasil 2021’. As inscrições estão abertas no site www.belafitbrasil.com.br até o dia 26 de julho. Em sua primeira edição, o concurso vai eleger 27 representantes, uma de cada estado do país. De acordo com a organização, o objetivo é reunir mulheres vaidosas, que se cuidam no dia a dia e treinam, e não super bombadas e com shape de fisiculturista.

“A ideia é valorizar a beleza das academias sem exageros, procuramos um perfil mais slim e não um perfil musculoso. Queremos mulheres vaidosas, que cuidam do corpo sem obsessão, que fazem treinos e que cuidam da saúde”, explica Eduardo Graboski, jornalista e um dos organizadores. “É um projeto que traz um novo conceito não só de nome e título, mas também de perfil. O Bela Fit chega para ditar tendências”, promete Davi Borges, fotógrafo e também organizador.

Depois da seleção, as 27 belas receberão as faixas oficiais e farão os ensaios fotográficos para divulgação. Na sequência, todas vão participar de ações voltadas para as redes sociais do projeto, incluindo treinos com famosas e provas de resistência física. O Bela Fit terá ainda uma pegada de reality, mostrando bastidores, atividades e um pouco de convivência entre as modelos. Tudo transmitido no Instagram do concurso, que será lançado em breve.

A decisão caberá a um time de jurados que devem avaliar quesitos como beleza plástica, harmonia do shape e desenvoltura na passarela. As Belas farão um desfile em São Paulo no mês de novembro e a campeã receberá um prêmio de R$ 10 mil, além de se tornar garota propaganda de uma famosa marca de suplementos.