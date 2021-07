Sul-Americana: Santos empata com Independiente na Argentina e avança

O Santos garantiu vaga nas quartas de final da Copa Sul-Americana após empatar em 1 a 1 com o Independiente (Argentina), na noite desta quinta-feira (22) no estádio Libertadores da América, em Avellaneda.

A classificação foi garantida porque, na partida de ida, realizada na Vila Belmiro, o Peixe venceu por 1 a 0 com gol de Kaio Jorge.

E, jogando na Argentina, o camisa 9 voltou a mostrar que é o homem gol do Santos, pois, aos 38 minutos do primeiro tempo ele abriu o placar ao bater na saída do goleiro Sosa após aproveitar sobra de bola.

Precisando de gols para tentar a classificação, o Independiente partiu para tudo para o ataque, e conseguiu empatar aos 22 minutos do segundo tempo, graças a gol do volante Lucas González. Mas, a partir daí, se aproveitando da vantagem numérica (obtida após a expulsão de Insaurralde aos 16 da etapa final) a equipe comandada pelo técnico Fernando Diniz mostrou competência para segurar, até o fim, a igualdade que lhe garantiu a classificação.

Na próxima fase da Sul-Americana, o Peixe terá pela frente o Libertad (Paraguai), que passou pelo Junior Barranquilla (Colômbia) nas oitavas.