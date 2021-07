Projeto “Tempo Inteligente” reduz 45seg de espera em semáforo no Parque dos Pioneiros

­Entenda o projeto para melhoria dos semáforos em Adamantina

Com o funcionamento do semáforo no Parque dos Pioneiros, a Prefeitura de Adamantina, por meio do Departamento Municipal de Trânsito (DEMTRAN), deu início a estudos de tráfego para o funcionamento dos semáforos existentes na cidade.

Além das proibições de conversão à esquerda, que garantem a operacionalização de apenas 03 tempos no semáforo, implantou-se os tempos inteligentes.

Em horários de pico de fluxo de veículos, os tempos são maiores para atendimento da quantidade expressiva da frota. Fora dos horários de pico, os tempos são reduzidos, trazendo uma maior agilidade no fluxo de veículos pelo local.

Com a proibição de conversão à esquerda e a inclusão de 03 tempos, a espera máxima no semáforo – nos horários de pico – é de 44seg para quem está pela Alameda Padre Nóbrega (F2) / 37seg para quem está pela Avenida da Saudade-Avenida Adhemar de Barros (F1) / 52seg para todos os pedestres.

Nos horários de baixo fluxo de veículo, a espera máxima passa a ser de 36seg para quem está pela Padre Nóbrega (F2) / 32seg para quem está pela Avenida da Saudade-Avenida Adhemar de Barros (F1) / 39seg para todos os pedestres.

Caso a temporização semafórica permanecesse nos mesmos moldes já existentes, a espera nos horários de pico chegaria a 94seg (1m34s) para os pedestres / 89seg (1m29s) para Alameda Padre Nóbrega sentido centro / 86seg (1m26s) para Alameda Padre Nóbrega sentido bairro / 81seg (1m21s) para Av. da Saudade e Av. Adhemar de Barros.

O estudo será mantido até o fim do mês de julho e, caso seja positivo, poderá ser implantado em outros semáforos da cidade, dependendo da viabilidade de cada local.

O DEMTRAN orienta que os motoristas tenham respeito e responsabilidade no trânsito e informa que fazer a conversão à esquerda em local com proibição é infração grave (Art. 207 do CTB), que rende 5 pontos de infração e multa de R$195,23.