Lar Cristão e Pão de Santo Antônio recebem alimentos da Campanha Vacina contra Fome

Foi realizada na tarde de ontem (22), mais uma entrega de 600 quilos de alimentos arrecadados pela Campanha Vacina contra Fome. Desta vez, foram beneficiadas o Lar Cristão e o Pão de Santo Antônio.

A ação convida todos aqueles que forem receber a dose do imunizante no Centro Integrado de Saúde (CIS) a doarem voluntariamente alimento não perecível para as pessoas que estão em situação de insegurança alimentar.

A Secretaria de Assistência Social aderiu à campanha que é realizada pelo Governo do Estado de São Paulo. Entre os itens entregues estão: leite, arroz, açúcar, feijão, entre outros.

Vacinação

A partir de hoje (23), A Prefeitura de Adamantina, por meio da Secretaria de Saúde, dá início a imunização do grupo que tem 27 anos. O município tem cerca de 410 pessoas dessa faixa etária. A ação é realizada no CIS das 14 às 20h.