ARTIGO: De volta pra PROVÍNCIA DO FAZ DE CONTA…

“Aonde fica a saída?”, Perguntou Alice ao gato que ria. / ”Depende”, respondeu o gato.

”De quê?”, replicou Alice; / ”Depende de para onde você quer ir…” (Alice no país das maravilhas Lewis Carroll)

A Formiga Atômica é um desenho animado de um super-herói criado por Hanna-Barbera em 1965. Seu nome (original em inglês, Atom Ant) pode ser derivado de adamantino (adamant, em inglês), numa indicação de sua grande força (excedendo “50 vezes seu próprio peso”) in WIKIPEDIA, acessado no dia 20/7/21, 18h28).

Sérgio Barbosa (*)

Depois de algumas semanas debatendo sobre temas e temáticas relacionadas com os DESENCONTROS quanto à NOVA REITORIA da UNIFAI, torna-se necessário voltar ao CENÁRIO PROVINCIANO em tempo de BO.DO.QUIO com sua turma de ALOPRADOS/AS…

Além do mais ou de menos, todos/as devem ESTAR sem querer SER, saber onde estará ALICE, ou seja, aquela que pensava estar nas MARAVILHAS e deu no que deu, ainda bem que fica o dito pelo não dito, a saber: NADA COMO UM DIA DEPOIS DO OUTRO…

Também, outra PERGUNTA que não quer CALAR, essa tem que ver com um PERSONAGEM do DESENHO ANIMADO do outro tempo do tempo, assim, acredito que apenas uma MONORIA vai identificar deste ou do outro lado, ou seja, a tal FORMIGA ATÔMICA PROVINCIANA…

Alias, esta PROVÍNCIA DO FAZ DE CONTA proporciona um UNIVERSO ILIMITADO de FIGURAS atreladas aos DESENHOS ANIMADOS, FÁBULAS e alternativas, todavia, depende sempre do OLHAR deste ou daquele outro ARTICULISTA de plantão…

Mesmo assim, tudo INDICA que o outro lado, isso é, aquele que se considerava o DONO DE TUDO E DE TODOS/AS nesta PROVÍNCIA, deve de um jeito ou de outro se CONTENTAR com o seu LUGAR COMUM, claro, com certeza vai tentar CRIAR condições CONTRÁRIAS em nome disto ou daquilo, entretanto, QUEM SOBREVIVER VAI SABER…

Ainda, entendo que todos os ARTIGOS OPINATIVOS postados nos sites em nível REGIOCAL, ou seja, do REGIONAL para o LOCAL, tendo em vista que foram POSTADOS em DRACENA, OSVALDO CRUZ e LUCÉLIA, haja vista o interesse que DESPERTOU frente ao PROCESSO REPRESSOR e ponto quase final…

Mas, tudo leva a CRER que a tal da ALICE e sua turma, bem como, a tal FORMIGA que nunca foi ATÔMICA neste CENÁRIO PROVINCIANO, estão de MÃOS DADAS em busca de outras MARAVILHAS para suas ARTIMANHAS bem longe daquele outro lugar…

Tais considerações são mais do que NECESSÁRIAS, isso é, mesmo escrevendo por meio da IRONIA e APELIDOS, considerando que, ainda, TODO CUIDADO É POUCO com o outro lado de um mesmo lado e assim por diante…

Todavia, até onde estou sabendo com as minhas FONTES do outro lado, talvez esteja OCORRENDO que este momento é de REBOBINAR as ENERGIAS para depois PARTIR PRA CIMA do outro lado e sem mais com muito menos…

Nada melhor do que o TEMPO DO TEMPO para MOSTRAR todos os DESENCONTROS que foram PATROCINADOS nestes últimos anos em nome do PERSONALISMO além da PROVÍNCIA DO FAZ DE CONTA…

Tal quais os FATOS HISTÓRICOS que ocorreram e continuam acontecendo neste PAÍS DO FAZ DE CONTA desde a INVASÃO com o tal CABRAL em 1.500, pode-se registrar que TODO CUIDADO É POUCO com os PSEUDOS DONOS DO PODER em todas as áreas do MERCADO ou PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS…

Finalizando, OS ÚTIMOS QUE ERAM OS PRIMEIROS FICARAM EM PRIMEIRO…

______________________________

(*) jornalista diplomado, professor da UNIFAI e assessor-executivo da ASSPEM-Assessoria Pública e Privada.

