Prefeitura prorroga prazo para construção do barracão da coleta seletiva

A Prefeitura de Adamantina prorrogou novamente o prazo para a execução das obras de construção do barracão para implantação de um sistema de coleta de resíduos sólidos através de estruturação de uma cooperativa de catadores em Adamantina.

Este é o sexto aditivo ao contato, assinado em janeiro de 2018 com a empresa Construlix Construção, Indústria, Comércio e Serviços Ltda, de Adamantina.

O valor contratual é de R$ 585.854,83, dos quais a maior parte dos recursos é oriunda de uma ação de amparo do Acordo Judicial de Compensação entre o Ministério Público Federal (MPF), Ministério Público do Estado de São Paulo (MPSP) e a Companhia Energética de São Paulo (CESP). Este convênio foi assinado no ano de 2015 e foi retomado pela administração atual atendendo todas as solicitações da Caixa Econômica Federal.

Tanto o barracão quanto as máquinas serão usados na implementação de um sistema de coleta de resíduos sólidos por meio da cooperativa de catadores. Com o projeto, poderão ser beneficiados aproximadamente 30 famílias, podendo atingir até 120 pessoas, membros destas famílias, possibilitando um incremento em seus rendimentos mensais. De acordo com a nova prorrogação contratual para a construção do barracão, agora a conclusão das obras está prevista para acontecer no mês de dezembro deste ano.

“A construção do barracão irá agregar ao trabalho que já é feito diariamente pela equipe municipal. Com mais gente, será possível uma triagem ainda melhor, diminuindo os impactos ambientais e ainda gerando novos empregos e renda”, afirma o Secretário de Obras, Welington Zerbini. A coleta dos materiais recicláveis é realizada todos os dias em todos os bairros da cidade de acordo com o cronograma do Programa Lixo Bom.

(Com informações do Diário do Oeste)