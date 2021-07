Mulher morre atacada por pitbulls ao visitar namorado em chácara

De acordo com as informações da Polícia Civil, Marli Donega foi até a chácara para visitar o namorado, que é caseiro do local, quando os cães a atacaram.

O namorado dela tentou ajudar a afastar os cães, mas também foi mordido. Mesmo com vários ferimentos, ele conseguiu fugir para dentro do imóvel e pedir ajuda de familiares, antes de ficar desacordado.