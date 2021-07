Cerca de 500 livros já foram doados pela Cultura de Adamantina

Com o objetivo de incentivar a leitura, a Secretaria de Cultura e Turismo de Adamantina iniciou em junho a doação de livros. Desde então, mais de 500 exemplares, que estavam guardados em caixas e que não pertenciam ao acervo principal da Biblioteca Pública Municipal, já foram doados.

Dentro do ônibus Roda Cultura e em estandes na calçada, ambos em frente à Biblioteca, as pessoas podem escolher e levar para casa diversos títulos de autores consagrados da literatura brasileira e mundial. Caixas espalhadas em diversos pontos da cidade também ajudam na distribuição.

“São obras riquíssimas que estavam há anos guardadas e que precisam estar nas mãos de pessoas que gostam da leitura e do entretenimento”, comenta o secretário de cultura e turismo, Sérgio Vanderlei. “A ação tem dado certo e recebido elogios da população”.

Além de doar, a Biblioteca Pública também vem recebendo muitas doações nos últimos meses. Os livros integram o acervo e os exemplares repetidos vão para doação.

E também no sentido de promover a literatura, a Secretaria de Cultura e Turismo de Adamantina irá promover no próximo dia 10 de agosto um evento nos moldes do que foi a Festa Junina e o Dia do Rock, na calçada da Biblioteca Pública, com conversa com escritores, declamações, oficina de ilustração criativa, exposição de autores e muita MPB.