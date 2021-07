Adamantina e Inúbia realizam reunião sobre integralização e regionalização de saúde

Foi realizada mais uma reunião sobre a integralização e a regionalização da saúde. Desta vez, o município convidado foi o de Inúbia Paulista.

Participaram do encontro o prefeito Márcio Cardim, o secretário de saúde Gustavo Taniguchi Rufino, o diretor administrativo da Santa Casa, Renato Sobral, o prefeito de Inúbia Paulista, João Soares dos Santos e a gestora de saúde, Silvana Valesi Lima.

No encontro, foram discutidas as demandas locais do município. A partir disso, serão buscadas em conjunto soluções para tornar os atendimentos mais próximos. Além de Inúbia Paulista, já participaram de reuniões os municípios de Lucélia, Flórida Paulista e Osvaldo Cruz.

Depois que os encontros forem realizados com todos os municípios, o projeto será montado e encaminhado ao vice-governador do estado de São Paulo.

Todo o projeto que está em desenvolvimento visa fortalecer a estrutura de saúde e oferecer uma alternativa com as mesmas características, mas mais próxima dos municípios que integram a microrregião.