Interact Club de Adamantina adere ao programa municipal

O Interact Club de Adamantina firmou o termo de compromisso com a Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente (SAAMA) para adotar a área verde que está localizada na confluência da Rua Antônio Schimidt Villela com a Alameda Luís Endo.

Com isso, de acordo com o Termo de Adoção, o adotante compromete-se a executar os serviços de conservação, manutenção e eventualmente remodelação da área e, em contrapartida, pode utilizar a área para instalação de publicidade e divulgação de atividades.

O objetivo do programa é estimular associações de moradores, entidades civis, organizações não-governamentais, sindicatos, sociedades comerciais e empresariais, pessoas físicas e jurídicas bem como instituições da rede particular de ensino, legalmente constituídas e cadastradas no município, a firmar parcerias com o Executivo para a adoção de parques, jardins, praças, áreas verdes, canteiros em avenidas, entre outros.

A adoção de áreas verdes favorece a promoção da responsabilidade socioambiental do adotante além de garantir grande visibilidade publicitária.

Para o secretário da SAAMA, Thiago Benetão, a parceria é de extrema importância, porque demonstra a responsabilidade ambiental e cidadã. “Todos devem respeitar, cuidar e manter os espaços de convívio e lazer para a população”, comenta.

Já Matheus Monte, então presidente do Interact Club diz “É muito gratificante para nós do Interact Club de Adamantina concretizar a realização desse Termo de Adoção, que há muitos mandatos vem sendo levantado em pauta. Além disso, ser a primeira instituição do município a fazer o uso desse decreto para contribuir com o desenvolvimento das áreas-verdes da cidade é muito importante para nós, já que demonstra nosso constante trabalho perante a situação da nossa área-verde adotada.”

Serviço – Aqueles que desejarem firmar Termo de Adoção de áreas verdes com o município devem escolher uma área passível de adoção e preencher o requerimento de interesse, disponível no departamento de protocolo do Paço Municipal.