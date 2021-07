São Paulo é 1º estado a ter mais de 50% da população vacinada com uma dose

São Paulo se tornou hoje o primeiro estado a aplicar ao menos uma dose de vacina contra a covid-19 em mais de 50% da população. Segundo números atualizados às 20h, 23.481.012 pessoas já tomaram a primeira dose em São Paulo, o que representa 50,73% do número de habitantes do estado (46.289.333).

Outros 18,12% já tomaram as duas doses, no caso da CoronaVac, AstraZeneca e Pfizer, ou receberam o imunizante da Janssen, que é de dose única. Vale lembrar que, na prática, apesar de a primeira dose já conferir algum tipo de proteção, a imunização contra a covid-19 só está completa após a segunda, que não é dispensável.

Logo atrás de São Paulo aparece o Rio Grande do Sul, que aplicou ao menos uma dose de vacina em 5.622.104 pessoas, de acordo com balanço divulgado hoje às 12h45 — ou 49,22% da população (11.422.973). Quanto à segunda dose, porém, os gaúchos passam à frente, com 22,40%.

Veja abaixo o ranking de aplicação da primeira dose nos estados. Todos os números foram levantados hoje, às 20h, pelo consórcio de veículos de imprensa do qual o UOL faz parte:

Parcela da população que recebeu apenas uma dose:

São Paulo: 50,73%

Rio Grande do Sul: 49,22%

Mato Grosso do Sul: 46,74%

Espírito Santo: 45,91%

Santa Catarina: 45,21%

Paraná: 44,83%

Amazonas: 41,86%

Minas Gerais: 41,11%

Sergipe: 40,17%

Rio de Janeiro: 40,10%

Pernambuco: 39,79%

Rio Grande do Norte: 39,62%

Ceará: 39,58%

Goiás: 38,43%

Paraíba: 37,91%

Bahia: 37,71%

Maranhão: 37,69%

Piauí: 36,43%

Distrito Federal: 36,29%

Acre: 36,11%

Alagoas: 35,09%

Tocantins: 34,97%

Rondônia: 34,61%

Mato Grosso: 34,33%

Pará: 32,49%

Roraima: 30,73%

Amapá: 28,28%