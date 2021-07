Prefeitura de Adamantina abre edital de concessão de imóveis nos Distritos Industriais

Informações estão disponíveis em www.adamantina.sp.gov.br

A Prefeitura de Adamantina informa que acontece na quinta-feira (22), a partir das 9h a licitação que objetiva conceder o direito real de uso e subsequente doação com encargos de imóveis constantes do patrimônio municipal para fins industriais e comerciais do Distrito Industrial Valentim Gatti, no Distrito Industrial Otávio Gavazi e Distrito Industrial José Bocardi.

Os interessados deverão apresentar um envelope com a Documentação e um segundo envelope com a “proposta”.

O licitante vencedor será notificado pela Prefeitura de Adamantina para que proceda a assinatura do contrato oriundo da presente licitação no prazo de cinco dias.

O prazo de início de construção constante da proposta vencedora será contado do recebimento da ordem de serviço para início da implantação da empresa, que se dará após a aprovação do projeto pelo Departamento de Engenharia.

Todas as informações sobre o edital de concessão de imóveis estão disponíveis em www.adamantina.sp.gov.br. Dúvidas podem ser sanadas pelo (18) 3522-4310.