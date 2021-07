Bolsa Família será de ‘no mínimo 300 reais’, diz Bolsonaro

Ainda sem a equipe econômica indicar fonte do financiamento do novo programa social do governo, Jair Bolsonaro disse nesta segunda-feira que, após a reformulação do Bolsa Família terá um valor de “no mínimo 300 reais. ”

Em entrevista à TV Brasil , o presidente reafirmou que pretende lançar o programa em novembro. O novo projeto é visto com um ativo político essencial para Bolsonaro buscar a reeleição em 2022.

“Pretendemos em novembro ter um novo Bolsa Família. O valor será no mínimo de 300 reais. Hoje, a média do Bolsa Família equivale a 192 reais. Vamos passar isso para 300 reais. É um pouco mais de 50% de reajuste.”

Na semana passada, o Palácio do Planalto enviou ao Congresso Nacional um projeto que viabiliza a criação do novo programa social do governo. A proposta do ministro Paulo Guedes atrela o novo benefício à aprovação da taxação de lucros e dividendos prevista na reforma tributária em discussão na Câmara.