Três unidades de saúde ficam sem médicos para atender a população e secretário explica os motivos

A reportagem do Folha Regional recebeu reclamações sobre a falta de médico em unidades básicas de saúde do município. E o assunto foi abordado na entrevista concedida nesta semana à TV Folha Regional pelo secretário municipal de Saúde, Gustavo T. Rufino.

Segundo as informações, não havia médico para o atendimento da população nas ESFs (Estratégias em Saúde da Família) do Jardim Brasil, Jardim Adamantina e Cecap.

O responsável pela pasta confirmou a falta de profissionais e fez questão de explicar os motivos.

“Isso está acontecendo pelas seguintes situações: Os médicos do Jardim Brasil e do Jardim Adamantina eram concursados no município de Adamantina, mas pediram demissão. E o médico do Cecap pertence ao programa Mais médicos, porém, como existe a necessidade do ministro da Saúde assinar a prorrogação do contrato dos profissionais do programa”, esclareceu o secretário.

Gustavo também afirmou que já houve uma tentativa de solucionar os dois primeiros casos que cabem ao Município – tendo em vista que o terceiro depende do Ministério da Saúde –, já que há concurso público vigente, convocou-se os profissionais para ocuparem os cargos vagos, mas nenhum deles aceitou.

“Então, agora, estamos preparando um edital de credenciamento para que consigamos de uma forma mais rápida contratar médicos para repor as vagas nesses postos”.