Semáforo instalado no Parque dos Pioneiros entra em funcionamento amanhã (20)

A Prefeitura de Adamantina, por meio Departamento Municipal de Trânsito (DEMTRAN), informa que amanhã (20), o semáforo no Parque dos Pioneiros (cruzamento da Av. Adhemar de Barros / Avenida da Saudade com a Alameda Padre Nóbrega) entrará em funcionamento.

Entenda como o trânsito de veículos funcionará no local

Na Avenida da Saudade (sentido bairro-centro) está proibida a conversão à esquerda para a Alameda Padre Nóbrega.

Na Avenida Adhemar de Barros (sentido centro-bairro) está proibida a conversão à esquerda para a Alameda Padre Nóbrega.

Na Alameda Padre Nóbrega (posto Cocipa) está proibida conversão à esquerda para Avenida da Saudade;

Na Alameda Padre Nóbrega (Parque dos Pioneiros) está proibida a conversão à esquerda para a Avenida Adhemar de Barros.

Semáforo tem três tempos

O semáforo instalado no local tem três tempos, sendo dois tempos veiculares e um para pedestre, garantindo a fluidez do trânsito no local.

Equipe do DEMTRAN orientará o trânsito

Durante todo o dia, a equipe do DEMTRAN estará no local, orientando os usuários das vias sobre as mudanças que estão sendo implantadas.

A via ficará em estudo até o fim do mês de julho para verificar a eficácia das mudanças sugeridas.

O Departamento de Trânsito orienta a população a dirigir com respeito e responsabilidade, principalmente nesse período de adaptação da nova sinalização.