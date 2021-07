Projeto de revitalização da Avenida Salles Filho causa divergência

Apresentado em abril, o projeto de revitalização da área comercial de Adamantina elaborado pela Secretaria Municipal de Planejamento já está em andamento. Segundo a Prefeitura de Adamantina, o objetivo é, além de embelezar, organizar e tornar o centro mais atrativo, além de promover a implantação de acessibilidade para atender aqueles que possuem mobilidade reduzida.

O ponto previsto para receber as maiores mudanças é Avenida Deputado Salles Filho, entre a Rua Josefina Dall’Antônia Tiveron e a Avenida Capitão José Antônio de Oliveira. Mas a ideia tem causado divergência de opiniões entre os empresários cujas lojas/empresas estão localizadas exatamente no citado trecho, uma vez que há quem aprovou e quem não é favorável às intervenções na atual estrutura física.

De acordo com as informações buscadas pela reportagem do Folha Regional, a ACE (Associação Comercial e Empresarial) de Adamantina protocolou na Prefeitura o resultado de uma consulta pública realizada com os comerciantes da referida avenida. Entres os 65 ouvidos, 35 disseram querer a revitalização e 30 não concordam. “Convidamos todos os empresários da Salles Filho para participarem de uma audiência pública realizada pela Administração Municipal na Biblioteca, mas somente alguns compareceram. Então nos foi orientado pela Prefeitura a promover uma consulta pública para saber realmente o que a maioria pensava sobre a revitalização. E assim dizemos, garantindo o direito de todos darem a sua opinião de forma democrática”, explicou o presidente da ACE, Ricardo Haddad.

O Folha Regional ainda recebeu a informação de que um empresário – contrário às mudanças – teria elaborado um abaixo-assinado e também protocolado na Prefeitura.

Diante da situação conflitante, a reportagem então solicitou explicações ao Poder Executivo. Na resposta foi citada a existência da divergência de opinião em relação ao projeto e confirmado que a Prefeitura está recebendo as sugestões dos comerciantes para análise e estudo.

“Acredito que fizemos o nosso trabalho enquanto entidade que representa a coletividade do empresariado adamantinense. Agora a decisão sobre se o projeto será executado na Salles Filho ou não, ou até transferido para outra via, está nas mães da Administração Municipal”, declarou Ricardo.

Entre as melhorias propostas está o alargamento das calçadas com a inclusão de paisagismo e colocação de bancos, assim como a implantação de piso tátil – faixas em alto-relevo fixadas no chão para fornecer auxílio na locomoção pessoal de deficientes visuais –, bem como a instalação de lombofaixas em pontos estratégicos para dar maior segurança aos pedestres que precisarem cruzar determinadas avenidas da região central.

Além da Avenida Deputado Salles Filho, o projeto voltado à área comercial de Adamantina abrangerá outros pontos.

“Segue em execução a revitalização na avenida da Saudade, Avenida Antônio Tiveron, na via de acesso e no canteiro central”, informou a Prefeitura.