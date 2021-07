Polícia Civil prende homem e apreende várias armas e munições

A Polícia Civil de Dracena, por intermédio das Unidades Agrupadas 1º e 2º DP, prendeu nesta segunda-feira (19), um homem, de 35 anos, na residência do suspeito foram localizadas seis armas de fogo e vários cartuchos de munição de calibres diversos. Ação policial contou ainda com apoio operacional de agentes das Unidades Especializadas – DIG/DISE.

A prisão ocorreu durante o cumprimento de um mandado busca e apreensão domiciliar, expedido pelo Pode Judiciário, relacionado a trabalho desenvolvido pelo setor investigação das Unidades Agrupadas 1º e 2º DP, no qual era apurado a prática de crime de ameaça com uso de arma de fogo.

De posse da emanada ordem judicial, os agentes das Unidades Agrupadas e das Unidades, estiveram na residência do suspeito, e após cientifica-lo do teor do mandado, foi iniciada a busca. O morador confirmou que possuía armas de fogo e que todo arsenal era herança de seu falecido pai.

Todo material foi apreendido e encaminhado ao Instituído de Criminalística para exame pericial.

O homem conduzido à delegacia, onde foi ratificada a prisão em flagrante por posse irregular de arma de fogo de permitido, em razão do tipo penal do crime ser afiançado, foi atribuído o valor de R$ 2.000,00, a qual foi prontamente recolhida, sendo em seguida expedido o alvará de soltura, para que o acusado possa responder o delito em liberdade.

A população pode contribuir com informações sobre ocorrência de crimes, por meio do Disque-Denúncia, o 181, e ou pelo fone (18) 3842 3838, das Unidades Agrupadas 1º e 2º DP. O sigilo e o anonimato são garantidos.