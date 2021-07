Palmeiras supera Atlético-GO pelo Brasileiro e vence a sétima seguida

Neste domingo (18), o Palmeiras derrotou o Atlético-GO por 3 a 0 no Estádio Antônio Accioly, em Goiânia, pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro. Foi o sétimo triunfo seguido da equipe dirigida por Abel Ferreira, sendo o sexto pela competição nacional. O resultado igualou a sequência mais positiva do técnico português, de sete vitórias consecutivas entre 2 e 16 de maio deste ano.

O clube paulista lidera o Brasileiro com 28 pontos. O Dragão, que chegou ao terceiro jogo seguido sem vitórias no torneio, desceu para o 11º lugar, com 15 pontos.

O Verdão foi superior durante os 90 minutos. Na primeira etapa, os visitantes tiveram duas boas chances para abrirem o placar. Aos 14 minutos, o chute do atacante Willian, de fora da área, saiu rente ao travessão atleticano. Sete minutos depois, após desvio de cabeça de Willian, o meia Raphael Veiga bateu de primeira, dentro da área. O chute saiu mascado, mas próximo à trave direita defendida pelo goleiro Fernando Miguel. Do lado rubro-negro, a melhor oportunidade foi uma cobrança de falta do atacante Artur Gomes, já nos acréscimos, que assustou o goleiro Weverton.

No segundo tempo, o Palmeiras manteve a postura ofensiva e chegou ao primeiro gol aos 13 minutos. O atacante Wesley foi lançado na esquerda e cruzou na área. Willian se esticou para concluir e a bola ainda desviou em Éder antes de ir para as redes do Atlético – a arbitragem deu gol contra do zagueiro rubro-negro.

Os anfitriões subiram as linhas na tentativa do empate. Aos 25 minutos, um chute do atacante Zé Roberto, com desvio no lateral Mayke, quase surpreendeu Weverton no contrapé. Aos 40, Artur Gomes obrigou o goleiro alviverde a uma ótima defesa em mais uma cobrança de falta perigosa.

Aproveitando as brechas defensivas para contra-atacar, o Verdão sacramentou o placar nos acréscimos. Lançado na direita, o atacante Deyverson cruzou e o meia Gustavo Scarpa, de cabeça, fez o segundo. Na sequência, Deyverson tomou a bola no meio-campo e deixou o também atacante Breno Lopes na cara do gol para dar números finais ao jogo.

O Palmeiras volta a campo no próximo sábado (24), às 19h (horário de Brasília), diante do Fluminense, no Allianz Parque, em São Paulo, pela 13ª rodada do Brasileiro. Antes, na quarta-feira (21), recebe a Universidad Católica (Chile) no jogo de volta do confronto pelas oitavas de final da Libertadores. O Atlético-GO descansa durante a semana e só tem compromisso no domingo que vem (25), às 18h15, contra o Santos, na Vila Belmiro, em Santos (SP), pelo Brasileiro.

Cuiabá vence a primeira

Também neste domingo, o Cuiabá superou a Chapecoense por 3 a 2 na Arena Condá, em Chapecó (SC). Foi a primeira vitória do Dourado na história do Brasileiro. As equipes seguem na zona de rebaixamento, mas se por um lado os mato-grossenses foram a nove pontos e subiram para 17º lugar, o Verdão do Oeste caiu para a lanterna da competição, com quatro pontos. Os catarinenses são os únicos que ainda não triunfaram nesta edição.

A Chape até saiu na frente com Geuvânio, aos 16 minutos do primeiro tempo. Dois minutos depois, o também atacante Jenison igualou. Aos 22, o zagueiro Ignácio aproveitou rebote do goleiro João Carlos e recolocou os anfitriões na dianteira. Nos acréscimos, o atacante Felipe Marques empatou de novo. Aos 42 minutos da etapa final, o centroavante Élton, de cabeça, decretou a vitória cuiabana.

Sábado dos visitantes

Quatro partidas abriram a 12ª rodada no sábado (17), com destaque às equipes visitantes, que venceram três confrontos. O Fortaleza subiu para terceiro lugar ao bater o São Paulo por 1 a 0, no Morumbi, com gol do atacante Robson. O Tricolor paulista estacionou nos 11 pontos, na 14ª colocação.

Arquirrival do Leão do Pici, o Ceará também venceu por 1 a 0. A vítima foi o Athletico-PR, na Arena Castelão, em Fortaleza. O gol saiu aos 53 minutos da etapa final, marcado pelo atacante Wendson. O Vozão, único mandante a se dar bem no sábado, galgou cinco posições, aparecendo na sexta colocação, com 18 pontos. O Furacão está um posto na frente, com 20 pontos.

O Atlético-MG visitou o Corinthians na Neo Química Arena, em São Paulo, e ganhou de virada por 2 a 1, com dois gols de Hulk. O Galo foi a 25 pontos e ocupa a vice-liderança do Brasileiro, três pontos atrás do Palmeiras. O Timão, que descontou com o também atacante Gustavo Mosquito, está em 12º, com 14 pontos.

No Maracanã, o Grêmio desencantou e venceu a primeira na competição nacional. O meia César Pinares, de pênalti, marcou o gol do triunfo dos gaúchos sobre o Fluminense, por 1 a 0, no Rio de Janeiro. Os gremistas seguem no Z4, mas ganharam uma posição e aparecem em 19º, com seis pontos. O Tricolor carioca desceu para oitavo lugar, com 17 pontos.