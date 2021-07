Homem morre carbonizado ao bater carro em defensa metálica

Por volta das 23h15, o Policiamento Rodoviário foi acionada para atender a um acidente de trânsito com vítima, do tipo choque seguido de incêndio. A ocorrência envolveu um carro com placas de Presidente Prudente.

De acordo com a corporação, o condutor transitava pela rodovia e, por motivos a serem esclarecidos, perdeu o controle da direção e chocou-se contra a defensa metálica. Após a batida, o veículo incendiou.