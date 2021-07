Vereadores pedem redução de tarifas no Cemitério Vertical

Novamente o sistema vertical implantado no Cemitério Municipal foi tema de cobrança na Câmara de Adamantina, Desta vez, os vereadores Alcio Ikeda Junior e Paulo Cervelheira apresentaram a Indicação nº 500 para que a Prefeitura reveja os valores cobrados para os sepultamentos nas gavetas. “É preciso que se estabeleça uma tarifa menor, um valor que seja razoável, para a cobrança de espaço no cemitério vertical (lóculo e lápide simples com sistema de troca gasosa).

Até porque, está bem caro hoje pelo serviço que oferece”, disseram os autores do pedido.

O sistema vertical gera insatisfação desde o início do funcionamento, principalmente pelo fato de ser um tipo de sepultamento completamente diferente do tradicional, o que causa estranheza nos familiares.

Os vereadores também ressaltaram a necessidade de a Prefeitura realizar estudos para verificar a possibilidade de ampliar o parcelamento, sem a incidência de juros e multa, de todos os serviços relacionados ao Cemitério e utilização do Velório Municipal. “Afinal, a população não tem passado por um momento fácil neste período de pandemia”. Após passar pelo plenário da Câmara, a Indicação foi encaminhada ao Executivo para análise.