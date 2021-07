Santos bate Independiente e larga em vantagem na Sul-Americana

O Santos derrotou o Independiente (Argentina) por 1 a 0, na Vila Belmiro na noite desta quinta-feira (15), pela ida das oitavas de final da Copa Sul-Americana.

O gol santista foi marcado pelo centroavante Kaio Jorge, aos 23 minutos da etapa final após muito pressão dos brasileiros. A jogada começou com o uruguaio Sánchez, que tocou para Marinho. Na sequência, Marcos Guilherme recebeu e bateu forte, para defesa do goleiro Sosa. No rebote, o artilheiro só empurrou para as redes.

Com o resultado, o Peixe avança às quartas de final até mesmo com um empate ou com uma derrota por um gol de diferença caso balance as redes na partida de volta na Argentina na próxima quinta-feira (22).