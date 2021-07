Rotas Turísticas apresenta pontos turísticos aos adamantinenses

Com o objetivo de apresentar alguns pontos turísticos do município, a Prefeitura de Adamantina, por meio da Secretaria de Cultura e Turismo, deu início ao projeto “Rotas Turísticas”.

A primeira rota apresentada aos participantes foi a “Queijaria Monte Alegre”. O percurso ainda levou as pessoas à Chácara do Cazé, no Bairro Boa Vista, no Viveiro de Mudas, na Chácara do Fred, entre outros.

Fabrícia Torturello, moradora de Adamantina, participou do primeiro rotas turísticas. Ela afirma que gostou demais da iniciativa. “Foi muito bom ver pontos que fizeram parte da minha infância, como o bairro Boa Vista onde os meus avós moraram”, conta.

Ela diz que viu a divulgação do “Rotas Turísticas” nas redes sociais da Secretaria de Cultura e Turismo e logo entrou em contato para participar. “Quero parabenizar a Secretaria de Cultura e Turismo pela iniciativa. Pretendo participar dos próximos”, deseja.

O secretário de Cultura e Turismo, Sérgio Vanderlei da Silva, explica que a iniciativa tem por objetivo principal mudar o conceito de turismo. “Queremos mostrar que a nossa cidade e região têm sim um grande potencial a ser explorado, como entretenimento, diversão e também como geração de emprego e renda”, finaliza.

Relembre – Adamantina é Município de Interesse Turístico (MIT) desde 26 de fevereiro de 2019 por meio da lei 16.938 de 26 de fevereiro de 2019 que contou com o apoio do deputado estadual André do Prado e do vereador Hélio Santos.