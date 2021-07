Prefeitura de Adamantina realiza Dia D de vacinação contra a COVID-19 amanhã (17)

Imunização acontece no CIS das 9h às 15h

A Prefeitura de Adamantina, por meio da Secretaria de Saúde, informa que realizará amanhã (17) o Dia D de vacinação contra a COVID-19 no Centro Integrado de Saúde (CIS) das 9h às 15h.

Devem procurar o CIS munícipes que pertencem aos grupos que foram autorizados a receber a vacina e que ainda não receberam a primeira dose.

A ação é destinada também para aqueles que estão com a aplicação da 2ª dose atrasada e, ainda, deixar o esquema vacinal completo de mais 80 munícipes que estão com a imunização marcada para amanhã.

Em Adamantina, podem receber a vacina pessoas que tem entre 31 e 59 anos, profissionais da saúde, da educação, pessoas com comorbidades e idosos. Ontem (15), foram imunizadas 308 pessoas com a primeira dose e mais 74 com a segunda dose.