ARTIGO: PROVÍNCIA, UNIFAI E UM NOVO TEMPO NOVO…

“O que põe o mundo em movimento é a interação das diferenças, suas atrações e repulsões; a vida é pluralidade, morte é uniformidade.” (Octavio Paz)

Ao FUTURO da UNIFAI que está no PRESENTE, dedico!

Sérgio Barbosa (*)

Espera-se que daqui pra frente TUDO POSSA SER DIFERENTE para os lados da UNIFAI em tempo de PÓS-GLOBALIZAÇÃO, tendo em vista que o cenário continua mediado pela PANDEMIA em todas as áreas do MERCADO…

Portanto, faz-se necessário que todas as ORGANIZAÇÕES estejam conectadas com as NOVAS PROPOSTAS para uma aproximação com as PLATAFORMAS DIGITAIS para que o FUTURO possa estar no PRESENTE…

Também, a PLURALIDADE deve marcar presença para as atividades afins ao DESENVOLVIMENTO integral das propostas assumidas em todas as ÁREAS MERCADOLÓGICAS que atuam com PRODUTOS e SERVIÇOS…

Desta forma, deve-se PROJETAR que a EDUCAÇÃO está neste CONTEXTO PLURAL para a COMUNIDADE em nível GLOCAL, ou seja, do GLOBAL para o LOCAL e na perspectiva do EAD que oferece de acordo com os respectivos PÚBLICOS-ALVO…

Neste CONTEXTO que continua sendo ATROPELADO pelos desencontros adversos desta PANDEMIA, deve-se CORRER CONTRA O TEMPO SEM O TEMPO, ainda, com QUALIDADE nos SERVIÇOS ou PRODUTOS disponibilizados no MERCADO…

Assim, espera-se que o PROJETO escolhido pelo CONSELHO UNIVERSITÁRIO como a MELHOR OPÇÃO para a UNIFAI, ainda, REFERENDADO pelo LEGISLATIVO PROVINCIANO e finalmente, isso é, depois de DUAS REPROVAÇÕES quanto aos nomes INDICADOS pelo GESTOR MUNICIPAL, à NOVA REITORIA foi aprovada por UNANIMIDADE pelos EDIS, desta forma, estão mais do que CREDENCIADOS para a IMPLANTAÇÃO e DESENVOLVIMENTO do PROJETO ACADÊMICO na Instituição maior desta PROVÍNCIA DO FAZ DE CONTA…

Todavia, a PLURALIDADE ACADÊMICA deve se fazer presente em todas as AÇÕES PEDAGÓGICAS no ENSINO, na PESQUISA e na EXTENSÃO COMUNITÁRIA em tempo de pós-globalização MIDIÁTICA por meio da GESTÃO ORGANIZACIONAL…

Existem CURSOS e DOCENTES, entre os quais, ADMINISTRAÇÃO, CONTÁBEIS e PUBLICIDADE & PROPAGANDA, bem como, HISTÓRIA, GEOGRAFIA. PEDAGOGIA e DESIGN que fazem parte da GRADE da UNIFAI e disponibilizados no MERCADO para futuros DISCENTES…

Desta forma, todos os OLHARES são importantes em nome da PLURALIDADE do CONHECIMENTO UNIVERSAL, neste caso em pauta, mediado pela PROPOSTA da UNIFAI como CENTRO UNIVERSITÁRIO e todos buscando o mesmo OBJETIVO quanto a INTEGRAÇÃO DO SABER por meio das ÁREAS denominadas de CIÊNCIAS HUMANAS, EXATAS, SAÚDE E AGRÁRIAS…

QUEM SOBREVIVER VAI SABER…

____________________________________

(*) jornalista diplomado e professor universitário. desenvolveu atividades como pesquisador-colaborador da CÁTEDRA UNESCO/METODISTA DE COMUNICAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO REGIONAL (1.998/2.018) e atuou como coordenador-executivo de 8 (oito) eventos com INICIATIVA da CÁTEDRA UNESCO/METODISTA entre os anos de 1.999 e 2.008 e PROMOÇÃO e EXECUÇÃO da FAI na Gestão do Prof. Dr. GILSON J. PARISOTO. Assessor-executivo da ASSPEM-Assessoria Pública e Privada e autor do e-book/livro- ADAMANTINA: Novas Perspectivas de Organizações Empresariais (ACEA/EP/ASSPEM/2.021).

E-MAIL: [email protected]