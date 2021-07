Vereadoras de Pacaembu vem a Adamantina para conhecer o pátio de compostagem

A Prefeitura de Adamantina recebeu na manhã de hoje (15) a visita das vereadoras Joice Fonseca e Suzana Kawano da cidade de Pacaembu.

As duas vieram ao município para conhecer o pátio de compostagem, espaço destinado a execução dos Projetos de Eficiência Energética em parceria com a Energisa e o Euroclima +.

As vereadoras foram recebidas pelo prefeito Márcio Cardim, o secretário de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente (SAAMA), Thiago Benetão, os vereadores Paulo Cervelheira e Noriko Saito e o engenheiro agrônomo, Jorge Felipe Soares Pinheiro, engenheiro agrônomo, que integra o projeto EuroClima.

As edis comentaram que vieram até Adamantina com o objetivo de conhecer mais sobre o Projeto de Compostagem. “O pátio onde é feito a compostagem é um exemplo para a região. Viemos até Adamantina em busca de caminhos com o objetivo de levar e desenvolver a nossa cidade”, afirma Joice.

O prefeito Márcio Cardim explicou como os projetos foram desenvolvidos e os benefícios que ele vem trazendo ao município.

Depois do encontro no gabinete, as vereadoras foram conhecer in loco o pátio de compostagem, local onde é produzido o composto orgânico que é repassado de forma gratuita aos agricultores cadastrados no projeto.

Relembre – Segue em execução o Programa de Eficiência Energética (PEE) que consiste no aproveitamento dos resíduos de poda de árvores e os resíduos orgânicos das cozinhas para serem transformados em adubo e destinados à população por meio do programa Agricultura Familiar.

Até o momento, foram doados 725,45 toneladas de adubo para mais de 70 famílias. A iniciativa é uma parceria entre a Prefeitura de Adamantina, a UniFAI e a Energisa.

Para a formação do composto orgânico, a Prefeitura de Adamantina, por meio da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente (SAAMA) executou 801 podas de árvores nos bairros Jardim Adamantina, Jardim Brasil, Conjunto Habitacional Governador Mário Covas Júnior, Jardim Primavera, Parque do Sol e Parque Itamarati.

Os resíduos provenientes das podas de árvores são levados até o pátio de compostagem. No local, eles são triturados e enriquecidos com restos de alimentos e em até 90 dias, o composto orgânico é transformado e pronto para ser utilizado no solo.